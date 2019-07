Dit huis is gecensureerd op Google Maps, maar daar is een goede reden voor

Een huis in de Amerikaanse staat Ohio wordt bewust verborgen gehouden door Google Maps. De reden daarvoor is dat het huis een gruwelijke geschiedenis met zich meedraagt.

Als je via Google Maps naar 2208 Seymour Avenue in Cleveland (Ohio) zoekt, zal je zien dat het huis wazig gemaakt is. Het gaat om het huis van Ariel Castro, een man die drie jonge Amerikaanse vrouwen jarenlang vasthield in zijn huis en misbruikte.

Bevrijd door buurman







De ontvoeringen dateren van 2002 tot 2013. Michelle Knight werd in 2002 op 20-jarige leeftijd ontvoerd, Amanda Berry in 2003 op 16-jarige leeftijd en Georgina DeJesus in 2004 op 14-jarige leeftijd. Castro verkrachtte en mishandelde de vrouwen. Ze raakten zwanger en behalve vijf miskramen, werd er één levend kind geboren: Jocelyn, de dochter van Berry.

Toen Castro in 2013 even iets ging eten in McDonald’s, schreeuwden de vrouwen om hulp en werden ze bevrijd door de buurman van Castro, Charles Ramsey. Dezelfde dag werd Castro gearresteerd. Hij pleegde op 3 september 2013 zelfmoord door zich in zijn cel op te hangen.

Meisje voor zolderraam

De politie vond in het huis tape en kettingen waarmee de vrouwen vastgemaakt werden. Een buurtbewoner getuigde dat het meestal rustig was in het huis. “Soms klonk er muziek, maar ik zag de bewoner nooit uit zijn huis komen en hoorde nooit lawaai. Alsof hij er was, maar ook niet”, klonk het.

Een andere buurtbewoner vertelde aan BBC dat haar kleindochter een keer een naakte vrouw had zien kruipen in de tuin van het huis. Zelf had ze ook een klein meisje zien staan achter het raam van de zolder. Allicht ging het over Jocelyn.

Zo ziet het bewuste huis er ongecensureerd uit:



Ariel Castro, de ontvoerder die in het huis woonde tot hij gearresteerd werd in 2013: