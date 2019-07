‘Chernobyl’ is niet langer de populairste serie op IMDb

De HBO-serie ‘Chernobyl’ verscheen begin mei en was lange tijd de populairste serie op de online databank IMDb. De prent vertelt het verhaal van de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Sinds het verschijnen van het tweede seizoen van ‘Dark’ is de Duitse Netflix-serie echter aan een inhaalbeweging bezig, waardoor de lijst van populairste series op IMDb er plots anders uitziet.

Beide series spelen zich af in de jaren 80 en nucleaire energie speelt een grote rol in zowel ‘Chernobyl’ als ‘Dark’. Het hoeft dus niet te verbazen dat beide de aandacht van het publiek weten te trekken. Toch lijken de series voorts allerminst op elkaar.

‘Dark’







De titel ‘Chernobyl’ spreekt voor zich. In 1986 werd het stadje Tsjernobyl getroffen door een desastreuze kernramp, met alle gevolgen van dien. Het historisch drama baseert zich op waargebeurde feiten en laat zien wat er zich afspeelde net na de ramp. Uiteraard is er sprake van een zekere artistieke vrijheid, maar toch vormt de serie een bron aan informatie voor veel kijkers. Ook het toerisme in Tsjernobyl kende een ware explosie naar aanleiding van de serie. De prent werd dan ook spectaculair goed ontvangen en krijgt op IMDb een score van 9,6/10. Het Duitse ‘Dark’ doet dan weer meer denken aan een volwassen versie van ‘Stranger Things’. Het fictieve stadje Winden wordt getroffen door een reeks vreemde voorvallen en de kijker volgt de personages in tijdsblokken van 33 jaar. Kernenergie blijkt aan de basis van de incidenten te liggen en seizoen twee gaat nog dieper in op de oorzaken ervan. Hoewel ‘Dark’ op IMDb op dit moment de populairste serie is, bedraagt de score hier ‘slechts’ 8,7/10.