BIZAR. Franse haan Maurice moet voor de rechter verschijnen

In de Franse stad Rochefort is een opmerkelijk proces begonnen. Een haan, genaamd Maurice, staat er terecht. Het ‘proces van de eeuw’ staat symbool voor het Franse platteland dat opkomt voor zijn rechten tegen de stedelijke elites uit Parijs.

Maurice woont al een tijdje in het dorpje Saint-Pierre-d’Oléron. En zoals hanen wel vaker doen, kraait hij er lekker op los. De buren van eigenares Corinne Fesseau zijn hier helemaal niet mee opgezet. Volgens hen kraait Maurice te luid en te vroeg. De gepensioneerden argumenteren dat ze niet tot rust kunnen komen in hun vakantiehuis.

De buren willen dat Maurice ’s nachts opgesloten zit, maar dat wil Fesseau allesbehalve. “Mijn haan is hier geboren en hij zal hier blijven”, zei ze eerder. “Er is geen sprake van dat iemand me van hem zal scheiden. Ik ga niet buigen voor mensen die hier voor twee weken met vakantie komen.”

Symbool

Na twee jaar bikkelen komt er nu dus een rechtzaak. In Rochefort moet een rechter oordelen of Maurice te veel lawaai maakt of niet. De haan is ondertussen het symbool geworden van het landelijke Frankrijk, dat liever niets te maken wil hebben met de elites in de steden en van de ‘politici die alles boven de hoofden van de inwoners beslissen’. Dat ze nu ook nog eens mogen bepalen hoe luid Maurice mag kakelen, is de spreekwoordelijke druppel.

“Op het platteland heb je geluid, minder dan in de steden, maar ze zijn er wel, dat is normaal. Die moet je verdragen. Als wij naar hen gaan, naar Parijs bijvoorbeeld, dan heb je de metro’s, de bussen, de treinen, het verkeer. Als we daar niet tegen kunnen, gaan we weg”, zei Fesseau aan de aanwezige pers.

“Manier van leven beschermen”

De burgemeester van Saint-Pierre-d’Oléron staat alvast helemaal achter Maurice. Hij heeft een besluit genomen “om de manier van leven op het platteland te beschermen, met name rond de aanwezigheid van dieren op het erf.”

Uitspraak volgt op 5 september.