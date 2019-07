Fris en gezond de zomer in met deze nieuwe mocktail

De zomer heeft zich al volop laten voelen. In plaats van direct naar een frisdrank te grijpen, kan je ook snel en gemakkelijk een mocktail in elkaar steken die je gezondheid meteen een extra boost zal geven. Zo hebben we de positieve effecten van zowel kurkuma als gember gecombineerd!

Volop van de zomer genieten hoeft niet per se met alcohol te zijn. Met onze hulp steek je in een handomdraai een gezonde mocktail in elkaar die je niet enkel zal verfrissen bij die bloedhete temperaturen, maar je ook zal doen stralen. Door de kracht van kurkumapoeder te combineren met gember, krijgt je lichaam een dubbele boost.







De topper van deze mocktail is uiteraard kurkuma. Jaren geleden werden de helende bestanddelen van deze wortel al blootgelegd, waardoor de plant al snel in allerlei gerechten en middeltjes terechtkwam. Vandaag de dag is kurkuma als ingrediënt in voedingssupplementen zoals CurcuDyn en Eupep te vinden, en kan je het dus ook gebruiken in deze weldadige mocktail.

Ondersteunt de beweeglijkheid van gewrichten

Kurkuma helpt de soepelheid van je gewrichten te behouden en werkt in op de gevoeligheid ervan. Interessant als je ouder wordt, want dan neemt de beweeglijkheid van je gewrichten af. Ook voor sporters kan een supplement op basis van kurkuma, zoals CurcuDyn, een goede ondersteuning zijn.

Draagt bij tot gezonde hersenen

Naast het verbeteren van je concentratie en het werkgeheugen, tonen recente tests aan dat kurkuma ook een steentje zou kunnen bijdragen bij het verminderen van de vorming van zogenaamde ‘plaques’ in de hersenen, een belangrijk kenmerk van verschillende hersenaandoeningen. Doordat eiwitten samenklonteren, ontstaan deze plaques tussen de hersencellen en belemmeren ze daarmee de communicatie. Kurkuma zou de aanmaak van deze eiwitten dus tegengaan.

Ontstekingsremmer

Kurkuma draagt bij tot het verminderen van ontstekingen in het lichaam. Dankzij de ontstekingsremmende werking van de stof kunnen supplementen met kurkuma ingezet worden bij ziektes zoals artritis en reuma.

Gember

Gember, het andere heilzame ingrediënt in deze mocktail, draagt bij tot het bestrijden van kwaaltjes bij de spijsvertering, bijvoorbeeld wagenziekte of misselijkheid tijdens de zwangerschap.

Gember werkt ook als een natuurlijke pijnstiller en helpt net als kurkuma bij het tegengaan van ontstekingen. Een ander kenmerk van het poeder is dat het zou bijdragen tot de ontgifting van het lichaam. Als antioxidant voert het de slechte stoffen in je lichaam sneller af.

Mocktail

Met zo een oppepper van formaat ben je dus helemaal bestand tegen alles wat je omgeving tegen je aangooit. Het enige wat nog mist is een cocktailglas in je handen. Probeer dus zeker dit nieuwe recept van Farmaline.

Wat heb je nodig?

Een halve ananas in stukjes

2 theelepels gember

2 theelepels kurkumapoeder

8 goed gewassen paardenbloemblaadjes

50 centiliter grapefruitfrisdrank.

Hoe ga je te werk?

Stamp 8 paardenbloemblaadjes met een vijzel om de smaak vrij te geven.

Haal de stukjes ananas door een blender of plet de stukjes in een kom.

Voeg de kurkuma en gember hieraan toe. Meng alles grondig.

Verdeel je paardenbloemblaadjes en de ananaspuree over vier glazen.

Vul de glazen met grapefruitfrisdrank, samen met enkele ijsblokjes naar keuze.

Geef de inhoud van ieder glas een kleine mix

Veel succes en genieten maar!

Bestel nu Kurkumapoeder op farmaline.be.