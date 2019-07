Zoekactie naar Théo Hayez in Byron Bay opgeschort

De grootschalige fysieke zoekactie naar de vermiste 18-jarige Belg Théo Hayez in het Australische Byron Bay is opgeschort. Dat bevestigt de Australische politie vandaag in een persbericht. Het onderzoek loopt nog. Verschillende eenheden van de Australische politie en de gemeenschap van Byron Bay voerden zoekmissies uit sinds de verdwijning van de Belg. Deze week vonden nieuwe operaties plaats in de zone van de vuurtoren. Drie Belgische agenten, twee speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde en een van de Cel Vermiste Personen, namen de afgelopen dagen daaraan deel als waarnemers.

Dave Roptell, verantwoordelijke van de politie van Byron Bay, bedankte de lokale gemeenschap en de vrijwilligers die de speurders hebben geholpen en de familie hebben bijgestaan.







De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.

Bron: Belga