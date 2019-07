WWF start campagne tegen plastic zakjes

Op 3 juli is het International Plastic Bag Free Day. Naar aanleiding daarvan start milieuorganisatie WWF een onlinecampagne om de Belg aan te sporen om plastic voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk te vermijden, zowel thuis als op vakantie. Ook kan iedereen een internationale petitie ondertekenen die een wereldwijd verdrag vraagt om deze vervuiling aan te pakken. “Om de overvloed aan plastics in de natuur te stoppen, moeten we op alle niveaus handelen: van producenten en overheden tot wij allemaal, de consumenten. Door enkele van onze gewoonten te veranderen, kunnen we de productie van plastic afval aanzienlijk verminderen en een verschil maken”, zegt WWF.

De organisatie geeft ook enkele tips om deze zomer zowel thuis als op reis plastic voor eenmalig verbruik te bannen. “Gebruik een herbruikbare drinkfles in plaats van plastic flesjes. Vraag op restaurant een drankje zonder plastic rietje. Zorg dat je steeds een herbruikbare boodschappentas bij hebt”, zijn enkele tips.

WWF-België investeert intussen in een omvangrijk steunprogramma dat onder meer plasticvervuiling in de Middellandse Zee moet aanpakken. Met de zeilboot ‘Blue Panda’ gaat de organisatie de volgende maanden verschillende landen aandoen om de bevolking en toeristen bewust te maken van het belang van de mariene diversiteit en de gevolgen van de vervuiling. “In de Middellandse Zee belandt elk jaar zo’n 570.000 ton plastic in het water, of 33.800 plastic flessen per minuut (…) Als niets wordt gedaan, dan zal het volume aan plastic afval in 2050 verviervoudigd zijn in de regio”, klinkt het.

bron: Belga