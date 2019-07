Wimbledon – Vijftienjarige Cori Gauff blijft winnen

De Amerikaanse tiener Cori Gauff (WTA 313) heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. Ze versloeg de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 139) met twee keer 6-3. De pas 15-jarige Gauff had in de eerste ronde voor sensatie gezorgd door haar landgenote en ouderdomsdeken Venus Williams (WTA 44) uit te schakelen, vijfvoudig winnares van het toernooi en inmiddels 39. In de laatste kwalificatieronde had ze Greet Minnen (WTA 128) geklopt.

Met de 30-jarige Rybarikova kreeg Gauff een speelster tegenover zich die in 2017 nog halvefinaliste was in Londen. Vorig jaar sneuvelde ze wel al in de eerste ronde.

Gauff neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 60). Die versloeg de Amerikaanse Madison Keys (WTA 16) met 6-2 en 6-4.

bron: Belga