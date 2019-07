Wimbledon – Goffin na 250e profzege: “Mooi nieuws, moet toegeven dat ik niet op de hoogte was”

David Goffin (ATP 23) klopte woensdag in de tweede ronde van Wimbledon de Fransman Jérémy Chardy (ATP 81). De 28-jarige Luikenaar boekte zo zijn 250e zege op het circuit. “Dat is mooi nieuws. Ik moet toegeven dat ik niet op de hoogte was”, zei Goffin naar aanleiding van zijn 250e profzege aan The Wimbledon Channel. Tegenover zijn 250 overwinningen staan 159 nederlagen. “250 zeges, ja, dat is niet slecht. Ik heb er al veel mooie duels en veel toernooien opzitten, maar het is nog niet gedaan. Hopelijk volgen er nog veel overwinningen. Ik ben al tien jaar op het circuit, de tijd vliegt.”

Het liefst wil Goffin nog op Wimbledon zelf een vervolg breien aan zijn 250 zeges, al wacht vrijdag in de derde ronde wel de Rus Daniil Medvedev (ATP 13). “Wat ik nodig heb om hier de tweede ronde te bereiken? Verder doen zoals ik bezig ben”, aldus de Luikenaar. “Ik moet klaar zijn om te knokken, tot het uiterste willen gaan en proberen mijn beste tennis te brengen, zodat ik nergens spijt van moeten hebben. Dan zullen we wel zien hoever ik kom.”

