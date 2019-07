Weerbericht: zomers vakantieweer, ook de komende dagen

Deze namiddag is het vrij zonnig met stapelwolken die tijdelijk kunnen uitspreiden. Maxima van 19 tot 24 graden bij een matige wind uit noord tot noordoost. Vanavond en -nacht is het helder tot lichtbewolkt. Minima van 7 tot 12 graden. Morgen is het zonnig. In de loop van de dag drijven er vanuit het noorden stilaan meer hoge sluierwolken binnen. Maxima rond 19 graden aan zee, 21 graden in de Hoge Venen, van 23 tot 25 graden in het centrum en rond 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag hangen er regelmatig hoge en middelhoge wolkenvelden over ons land. Het blijft droog. Later op de namiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond 25 graden in het centrum, rond 21 à 22 vlak aan zee. Er staat een zwakke, later matige westenwind, ruimend naar westnoordwest.







Zaterdag hangen er vooral tijdens de voormiddag vaak hoge en middelhoge wolkenvelden. In de namiddag is er meer zon, afgewisseld door wat stapelbewolking. Een buitje is niet geheel uitgesloten al blijft het over de meeste plaatsen gewoon droog. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.

Zondag blijft het wisselend bewolkt en het blijft droog. De maxima schommelen in de meeste streken rond 20 graden bij een meestal matige noordnoordoostenwind.

bron: Belga