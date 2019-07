Transgender-atleet Willy De Bruyn krijgt straatnaam in Brussel

De voormalige wereldkampioen wielrennen Willy De Bruyn, die bij de geboorte Elvira werd gedoopt, krijgt vrijdag als eerste transgender een straat naar zich vernoemd in de stad Brussel. Het einde van de Groendreef, tussen het Noordstation en Tour & Taxis, wordt vernoemd naar deze vergeten wielerlegende. Willy De Bruyn (1914-1989) werd geboren als een intersekse persoon met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken en werd door zijn ouders als meisje ingeschreven onder de naam Elvira. De Bruyn reed op 15-jarige leeftijd voor het eerst een wielerwedstrijd voor meisjes en won die met zeven minuten voorsprong. In 1934 en 1936 werd Willy, toen nog Elvira, officieus wereldkampioen wielrennen bij de vrouwen. Heel wat mensen stelden zich toen echter vragen bij het mannelijke uiterlijk van De Bruyn.

Vanaf 1936 begint Willy zich te verdiepen en te interesseren in de transidentiteit en na een naamsverandering wordt hij op 24 maart 1937 officieel als man erkend. Nadien baatte Willy samen met zijn echtgenote nog lange tijd het café Denderleeuw in de Brusselse Noordwijk uit.







“De openbare ruimte is een weerspiegeling van onze collectieve geschiedenis. Door middel van straatbenamingen houden we mensen in herinnering die hebben bijgedragen aan onze samenleving”, zegt Brussels schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (Change.Brussels). “Willy De Bruyn, en zijn gevecht voor de erkenning van transgender personen, is een van die mensen van wie het verhaal het verdient om herinnerd te worden. We hopen op deze manier ook de bestrijding van discriminatie en transfobie te ondersteunen.”

bron: Belga