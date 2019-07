Thiem moet al meteen inpakken op Wimbledon

Dominic Thiem (ATP 4) heeft vandaag de eerste ronde op Wimbledon niet overleefd. De Oostenrijker, het vijfde reekshoofd, ging na twee uur en 32 minuten tennis in vier sets (6-7 (4/7), 7-6 (7/1), 6-3 en 6-0) ten onder tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65). Het was voor de 25-jarige Thiem, vorige maand verliezend finalist op Roland Garros, nog maar zijn tweede duel op gras, na een verloren wedstrijd op het exhibitietoernooi in Hurlingham vorige week. Ook vorig jaar ging Thiem er al in de eerste ronde uit op Wimbledon. Zijn beste resultaat op het Londense gras is een stek in de vierde ronde in 2017.

De 31-jarige Querrey, vorig weekend nog verliezend finalist op het ATP-toernooi van Eastbourne, treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Chileen Christian Garin (ATP 34) en de Rus Andrey Rublev (ATP 79).







Bron: Belga