Nieuw massagraf met bijna 200 doden ontdekt in Syrië

In de omgeving van het vroegere IS-bolwerk al-Raqqa in Syrië is opnieuw een massagraf met bijna 200 doden ontdekt. Tientallen van de lijken droegen oranje kleren zoals de gevangenen van de terreurmilitie, zei een woordvoerder van het stadsbestuur van al-Raqqa vandaag. Men gaat ervan uit dat de terreurgroep Islamitische Staat (IS) de mannen heeft terechtgesteld. In het graf lagen ook lijken van gestenigde vrouwen.

Raqqa was een belangrijk bolwerk van de terreurmilitie IS in Syrië. De voorbije maanden werden al talrijke massagraven met in totaal bijna 3.500 lijken ontdekt, zei de woordvoerder. De graven liggen ongeveer 5 kilometer ten zuidwesten van al-Raqqa. Een door Koerden geleide militaire coalitie heroverde de stad in het noordoosten van Syrië in oktober 2017.







bron: Belga