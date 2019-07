Karel Geraerts vervoegt staf rond T1 Thomas Christiansen bij Union

Karel Geraerts zal T1 Thomas Christiansen als assistent bijstaan bij Union Sint-Gillis. Dat heeft het Brusselse team uit 1B laten weten tijdens de voorstelling van Christiansen in het Joseph Marienstadion. Ook de Spanjaard Christian Beguer vervoegt de staf. De 37-jarige Geraerts voetbalde in zijn loopbaan bij Club Brugge, Standard, Lokeren, Charleroi en OH Leuven. De ex-Rode Duivel (20 caps) was in 2017 even sportief coördinator bij KV Oostende, voor bij Patro Maasmechelen als sportief raadgever aan de slag te gaan.

“Karel is een leider op het veld en kent de Belgische voetbalcultuur”, legde sportief directeur Chris O’Loughlin uit. “We vinden het belangrijk om kansen te geven aan een jonge Belgische trainer.”







Beguer was bij verschillende Spaanse teams assistent, waarbij Rayo Vallecano. Hij trok ook de wereld rond langs Armenië (Banants Erevan), Dubai (Al Wasl) en Israël (Bnei Sakhnin FC).

Bron: Belga