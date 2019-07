Jupiler Pro League – Zulte Waregem verslaat Cercle Brugge in oefenduel met 2-3

In een oefenwedstrijd heeft Zulte Waregem woensdag in Lichtervelde met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Het haalde daarbij een 2-0 achterstand op. Jérémy Taravel opende in de 5e minuut de score tegen zijn ex-club en zeven minuten later verdubbelde Dylan De Belder de voorsprong. Op slag van rust milderde de Griekse tester Nikolaos Kainourgios tot 2-1. Op het uur scoorde Ibrahima Seck de gelijkmaker. Twaalf minuten voor tijd trof Mathieu De Smet de deklat, maar liet de inlopende Kobe Broos de bal alsnog in eigen doel verdwijnen.

Beerschot won met 0-12 van SVB Driehoek, een recreatieclub uit Brasschaat. De Antwerpenaars zouden eigenlijk tegen tweedeamateurclub Hasselt oefenen, maar de Limburgers zegden af.

KV Mechelen speelde 0-0 gelijk bij eersteamateurclub Heist, Waasland-Beveren ging met 0-7 winnen bij Melsele, een club uit de derde amateurdivisie.

bron: Belga