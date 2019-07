Jelle Van Damme zet zijn carrière verder bij Lokeren

Jelle Van Damme voetbalt het komende seizoen bij Lokeren. Dat heeft de 35-jarige verdediger vandaag zelf via de Facebook-pagina van de Wase club in een filmpje bekendgemaakt. Van Damme, die in de jeugd bij Lokeren actief was, nam vorige maand na twee seizoenen afscheid van Antwerp. “Ik ben fier om terug hier te zijn, de cirkel is rond”, verklaarde Van Damme in een videofragment. “Ik ga mijn best doen Lokeren weer naar eerste te brengen.”

Van Damme heeft in België een verleden bij Germinal Beerschot, Anderlecht en Standard. Hij droeg ook het shirt van Ajax, Southampton, Werder Bremen en Wolverhampton. Nadien trok hij de Atlantische Oceaan over naar LA Galaxy, waar hij aanvoerder was. Twee jaar geleden keerde hij naar België terug om familiale redenen en tekende bij Antwerp.







Lokeren zakte de afgelopen jaargang naar de Proximus League. Maar omdat het onderzoek naar het matchfixing-schandaal nog loopt, bestaat er nog een kans dat Sporting niet moet aantreden op het tweede niveau. Lokeren is voorlopig wel opgenomen in de kalender van 1B, en opent zijn seizoen op 2 augustus -onder voorbehoud- thuis tegen Beerschot. Ook de Antwerpenaren stijgen mogelijk nog naar 1A.

bron: Belga