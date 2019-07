Greenpeace waarschuwt voor diepzeemijnbouw

De diepzeemijnbouw is een “enorme bedreiging” voor de oceanen en het klimaat, zo waarschuwt Greenpeace woensdag in een nieuw rapport. De milieuorganisatie hekelt daarbij een dubbelzinnige houding van ons land. Greenpeace pleit voor een sterk wereldwijd Oceanenverdrag om het zeeleven te beschermen. Door de uitbouw van de mijnbouw op de zeebodem zullen unieke soorten uitsterven, stelt de organisatie in het rapport ‘In Deep Water’. “De diepzee is het grootste ecosysteem op de planeet en de thuis van unieke wezens die we amper of niet kennen. Deze industrie kan de wonderen van de diepe oceaan vernietigen voordat we de kans hebben om ze te bestuderen”, zegt experte Louisa Casson van Greenpeace International in een persbericht.

Het internationale oceaanbeheer is nu gefragmenteerd en de International Seabed Authority (ISA), een orgaan van de VN, blinkt volgens Greenpeace uit in “non-transparantie”. De regeringen moeten het volgens de milieuorganisatie daarom eens worden over een sterk VN-verdrag – in augustus is er een nieuwe onderhandelingsronde. Dat moet leiden tot de oprichtingen van een netwerk van maritieme reservaten en “veel hogere milieunormen” buiten die reservaten.

Enerzijds looft Greenpeace wel dat België het voortouw neemt voor zo’n ambitieus verdrag. Maar ons land sponsort sinds begin 2013 ook een exploratiecontract voor diepzeemijnbouw van DEME’s filiaal Global Sea Mineral Resources (GSR) voor een gebied in de Stille Oceaan 2,5 keer zo groot als België.

“Als het België menens is met de bescherming van de oceanen, moeten onze toekomstige ministers de steun opzeggen aan de exploratie van de oceaanbodem en pleiten voor een moratorium op diepzeemijnbouw met onmiddellijke ingang, tenminste tot er een netwerk van mariene reservaten opgericht is dat minstens 30 procent van onze oceanen beschermt tegen 2030”, zegt An Lambrechts, expert oceanen van Greenpeace België.

bron: Belga