EK basket (v) – Bondscoach Philip Mestdagh: “Een rol als outsider gaat ons beter af”

Philip Mestdagh was een opgeluchte coach na de 72-67 zege tegen Slovenië van de Belgian Cats dinsdag in de barrages van het EK basketbal. Hij zag zijn ploeg wel veel last hebben van zenuwen. “Ik heb ze nooit zo gestresseerd gezien”, aldus Mestdagh over de Belgian Cats van dinsdag. “In 2017 verwachtte niemand ons op het EK en wonnen we brons, vorig jaar kwam daar nog die vierde plaats bij op het WK. De mensen verwachten nu meer van ons en rekenen ons zelfs tot de favorieten. Sommigen zullen het misschien niet graag horen, maar de outsidersrol waarin we nu in de kwartfinales tegen Frankrijk opnieuw terechtkomen, gaat ons beter af.”

Door de zenuwen brachten de Belgen dinsdag niet het beste basket. “Na de nederlaag tegen Servië waren we heel zenuwachtig omdat we in een “do or die-situatie” terechtkwamen. Eén nederlaag en de Olympische Spelen waren weg. We misten veel open shots tegen Slovenië, het spel was niet vloeiend en we twijfelden veel. Deze overwinning gaat veel druk van onze schouders halen, dat staat vast. We blijven hier al zeker tot in het slotweekend.”

De Belgen moeten nog één wedstrijd winnen om naar het olympisch kwalificatietoernooi te mogen, zij het in de kwartfinales tegen Frankrijk of in de play-off op zaterdag tegen de verliezer van het duel Hongarije versus Groot-Brittannië.

Bron: Belga