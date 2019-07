David Goffin rukt op naar derde ronde in Wibledon na vlotte winst tegen Chardy

David Goffin (ATP 23) heeft zich wzonder veel problemen geplaatst voor de derde ronde (zestiende finales) van Wimbledon. De 28-jarige Luikenaar klopte in de tweede ronde op het Londense gras de Fransman Jeremy Chardy (ATP 81) in drie sets: 6-2, 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 42 minuten. In de derde ronde wacht voor de Belg de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) of de Australiër Alexei Popyrin (ATP 101).

De beste prestatie van Goffin was in 2015 en 2016 een plaats in de vierde ronde. Vorig jaar verloor de Luikenaar meteen zijn opener tegen de Australiër Matthew Ebden.







bron: Belga