Bob Dylan vanavond eerste grote headliner op Roskilde

Het muziekfestival in het Deense Roskilde krijgt straks de eerste echte headliners op het podium. Bob Dylan treedt er vanavond op, daarna is het de beurt aan de Amerikaanse hiphop-ster Cardi B. Het Deense muziekfestival Roskilde is eigenlijk al sinds zaterdag aan de gang, al opent de wei pas vandaag de deuren. Daarvoor was enkel de gigantische campingsite al open voor de festivalgangers.

Vanavond maakt de Amerikaan Bob Dylan zijn opwachting op het hoofdpodium. Hij treedt er al voor de zesde keer op. De Nobelprijswinnaar wordt daarna afgelost door de Amerikaanse ster Cardi B. Het festival duurt nog tot en met zaterdag. Onder meer The Cure, Wu-Tan Clan, Robert Plant and The Sensational Space Shifters en Travis Scott maken er hun opwachting.







Roskilde verwacht dit jaar 130.000 bezoekers, wat van het stadje op 30 kilometer van Kopenhagen tijdelijk de op drie na grootste stad van Denemarken maakt. Ongeveer 30.000 vrijwilliges leiden alles in goede banen. Het eerste festival in Roskilde vond plaats in 1971, geïnspireerd door gelijkaardige muziekevenementen als Woodstock en het festival op het Isle of Wight. Het is intusen de 49ste editie.

