Vierenveertig zwaar verwaarloosde honden uit één woning gered

De Nederlandse dierenbescherming heeft maar liefst 44 verwaarloosde honden aangetroffen in één huis. De huisdieren leden onder verschillende kwalen en ziektes, zo meldt NH Nieuws.

De Nederlandse bewoner bleek niet meer in staat om goed voor de dieren te zorgen, maar liet ze toch in zijn huis verblijven. De honden moesten in onhygiënische ruimtes leven. Daardoor kampten de beestjes met ontstekingen aan de oren, een slecht gebit en een vacht met veel klitten. Sommige waren bovendien zeer mager.

Nieuwe thuis







De dieren zijn inmiddels overgebracht naar een locatie waar ze wel goed verzorgd kunnen worden. Volgens een dierenarts was dat hoog nodig, want konden ze in het zwaar vervuilde huis waar ze verbleven amper herstellen. Doordat de bewoner niet meer in staat was om voor ze te zorgen, lag de woning vol met uitwerpselen en urine.

Bron: Metro Nederland