Kobe Ilsen wordt ‘gepest’ met DEZE foto uit zijn jonge jaren

Een grappige foto uit de oude doos van Kobe Ilsen doet op Instagram de ronde. Kobe kan er zelf wel mee lachen.

De foto dateert van toen Kobe in het tweede middelbaar rondliep met een Jommeke-kapsel. Op een Nederlandse Instagrampagina werd de foto gedeeld met de bedoeling andere mensen erin te taggen en hetzelfde kapsel aan te meten.







De ‘Over eten’-presentator zag de foto passeren en deelde hem op zijn Instagram Stories. “Ik word online gepest. Wat is er toch mis met deze wereld!?”, lacht hij.

Laatbloeier

De 37-jarige Antwerpenaar liep overigens tot zijn veertiende rond met het bewuste kapsel. Zijn moeder smeerde hem het kapsel aan. “Dat kapsel was in die tijd normaal. Al werd ik toen ook al vergeleken met Jommeke. Mijn moeder vond het prachtig. Zij knipte het soms zelf. Een paar keer kreeg ik letterlijk een schaal op mijn hoofd en knipte ze mooi langs de randen. Ik vond het oké. Tot mijn veertiende was ik niet bezig met mijn uiterlijk. Ik was een laatbloeier, ik speelde nog met de auto’s. Dan begon ik te puberen en moest het haar eraf. Mijn moeder was er niet goed van.”

“Als ik de foto nu bekijk, was het wel héél erg Jommeke. Al was de stripfiguur niet zo mollig als ik. Het grappige is dat mijn broer haar als Filiberke had, die ándere held uit de strips van Jommeke. Ik zal mijn moeder toch eens moeten vragen wat er zo fascinerend aan was”, vertelde hij er eerder over in Het Nieuwsblad.