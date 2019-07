Katie Holmes choqueert Hollywood: “Suri is niet dochter van Tom Cruise”

De geruchten doen de ronde dat Suri Cruise niet de dochter van Tom Cruise zou zijn. Volgens insiders zou Suri het gevolg zijn van een overspelig avontuurtje van Katie Holmes.

Katie Holmes (40) en Tom Cruise (57) waren van 2006 tot 2012 getrouwd. Na de echtscheiding liet de Amerikaanse topacteur het hoederecht van Suri (13) over aan Holmes. De ‘Mission: Impossible’-acteur was vanaf daarna zelden samen te zien met zijn dochter.







Sommige mensen uit hun omgeving vermoeden dat Holmes wil vermijden dat haar dochter meegesleurd wordt in Scientology, een geestelijke beweging waar Cruise al sinds jaar en dag aanhanger van is. “Het is algemeen geweten dat Katie Holmes hun dochter ver weg van Scientology houdt. Ze heeft het meisje altijd ingeprent dat daar gevaarlijke mensen zijn die haar willen ‘opslokken’. Suri is voor haar vader dus niets meer dan een ‘afvallige’. Een vijand van zijn geloof. En omdat Scientology voor hem boven alles gaat, wil hij geen contact meer met z’n eigen kind”, lezen we in TV Familie.

Instinctief

Maar volgens intimi van Holmes zou er meer aan de hand zijn. Zo zou de ‘Dawson’s Creek’-actrice aan Cruise bij de scheiding bekend hebben dat Suri niet zijn dochter is. “Het was niet één of andere lepe truc om het hoederecht te krijgen. Want Tom had eigenlijk al lang een vermoeden. Hij vond dat Suri op geen enkele manier iets van hem weg heeft. Hij wist instinctief dat er iets mis was”, luidt het. Dat zou ook de reden zijn waarom Tom weinig of geen contact heeft met Suri.

Suri Holmes

Wie de natuurlijke vader van Suri dan zou zijn, is niet geweten. “Katie weet het natuurlijk wel. Maar voorlopig wil ze het er niet over hebben. Ook niet met haar dochter. Pas als Suri oud genoeg is, wil ze haar de volledige waarheid vertellen. En dat zou op haar zestiende zijn. Nog drie jaar, dus. En dan zou Suri’s familienaam Cruise officieel worden veranderd in Holmes”, klinkt het in de omgeving van Holmes.

Overspelig avontuurtje

De stelling wordt kracht bijgezet door de vermoedens dat Tom Cruise onvruchtbaar zou zijn. “Toen hij met Nicole Kidman was, lukte het Nicole niet om zwanger te worden. Ze hebben twee kinderen geadopteerd: Isabella en Connor. Nicole werd later, met haar man Keith Urban, wél op de natuurlijke manier moeder. Het probleem lag dus bij Tom, toch? Suri is wellicht het resultaat van een overspelig avontuurtje van Katie Holmes”, aldus een Amerikaanse showbizzwatcher.