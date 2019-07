IN BEELD. In deze Schotse kastelen kan jij op vakantie

Nog geen vakantieplannen? Als je op zoek bent naar dat tikkeltje meer, dan zullen deze kastelen in Schotland je misschien wel interesseren. Je kan ze namelijk huren als vakantieverblijf.

Wie zich de koning te rijk wil voelen, kan terecht in Schotland. De regio is bezaaid met statige kastelen die je gewoon kan boeken als vakantieoptrekje. Wij hebben enkele parels voor jou op een rijtje gezet.

Kincraig Castle Hotel







Dit kasteel is omgetoverd tot een 4-sterren hotel op slechts 20 minuten van Inverness. Het is de perfecte plek om in het noorden van Schotland op pad te gaan en plekken als Ullapool, Aviemore of Inverewe Gardens te bezoeken. Een overnachting is niet eens zo duur.

130 euro per nacht

The Gatehouse To Ayton Castle

Als je je eigen kasteel kunt krijgen, dan boek je dat toch meteen? In Eyemouth, Berwickshire kan dat. De slaapkamer bevindt zich boven de poort en dit kleine paleisje heb je helemaal voor jezelf. En dat voor best een zacht prijsje als je met zijn tweetjes bent.

114 euro per nacht

The Atholl Palace

Voor dit hotel moet je best even diep in de buidel tasten, maar hallelujah: wij bedachten meteen een spaarplan toen we dit prachtige kasteel in Pitlochry, in Highland Perthshire zagen. De omgeving is adembenemend, er is een zwembad en een spa en voor de whiskeyliefhebber ook nog een whiskey-lounge. To die for…

250 euro per nacht

Stonefield Castle Hotel

Dit kasteel komt uit de 19e eeuw en dat straalt het pareltje ook uit: veel originele kenmerken uit die tijd zijn behouden. Het kasteel ligt bij het Loch Fyne meer, waardoor ook hier het uitzicht fantastisch is. Alleen al met de tuin van 24 hectare grond die bij het kasteel hoort, ben je wel een dagje zoet.

145 euro per nacht

Kildrummy Castle Hotel

Dit kasteel ligt halverwege de beroemde whisky-route, op ongeveer 50 km afstand van stokerij Glenlivet Whiskey. Je verblijft in het rustieke Aberdeenshire en hebt uitzicht op kasteelruïnes uit de 13e eeuw.

180 euro per nacht

