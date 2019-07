Hema breidt uit naar Canada en VS

De Nederlandse winkelketen Hema gaat uitbreiden naar Canada en de Verenigde Staten. In het najaar openen in het Canadese Toronto de eerste zelfstandige Hema-winkels. Ook komen er shop-in-shops in de grootste filialen van supermarktconcern Walmart.

Topman Tjeerd Jegen mikt in Canada op termijn op zeker vijftig winkels. De gang naar de VS is in de eerste plaats alleen online, door huishoudartikelen aan te bieden op de webshop van Walmart.

Wereldwijd merk







Noord-Amerika is na Europa en Azië het derde continent waar Hema actief wordt. Eerder al zette de keten de stap naar het Midden-Oosten. Al die uitbreidingen zijn mogelijk door telkens met lokale partners in zee te gaan, die kunnen investeren in Hema, klinkt het. Het bedrijf wil uiteindelijk een wereldwijd merk worden.

Historische stap

Jegen spreekt van een historische stap omdat Hema-oprichters Leo Meyer en Arthur Isaac in Noord-Amerika bijna 100 jaar geleden voor het eerst kennismaakten met winkels met vaste prijzen. De Hema-baas denkt dat Amerikanen erg geïnteresseerd zullen zijn in het relatief voordelige en duurzame design van Hema. Hij benadrukt dat het Walmart zelf was die zijn bedrijf benaderde, en niet andersom.