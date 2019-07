Hanne Troonbeeckx aangevallen door agressieve vrouw tijdens optreden Pink

Presentatrice Hanne Troonbeeckx heeft een aanvaring gehad met een opvliegende vrouw tijdens een optreden van Pink in Londen. “Ik heb de tribune huilend verlaten”, klinkt het op Instagram.

Hanne Troonbeeckx was onlangs op vakantie in Londen. De 40-jarige presentatrice uit Beringen woonde daar een optreden van Pink bij in het Wembley stadion. Haar avond werd echter verpest door een brutale vrouw die haar begon uit te schelden en te verwonden. “Ik maakte kennis met een crazy bitch. Ik mag haar zo noemen, want een wildvreemde jongedame begon me uit te schelden tijdens het concert van Pink. Ik mocht niet naar haar kijken. Brulde ze tegen me. Opnieuw en opnieuw. Daarna begon ze me te kleineren. Ze heeft ook mijn arm bijeen gepitst. Hij ziet er 3 dagen later nog steeds rood van. Toegegeven, daar was ik even niet goed van. Ik heb de tribune huilend verlaten. De security heeft haar wel het stadion uitgezet. En Pink heeft alles meer dan goedgemaakt”, schrijft ze op Instagram.

HSP-coach







Troonbeeckx had ook leuk nieuws te vertellen. Ze is immers geslaagd voor haar opleiding tot HSP-coach. Hanne, die zelf hoogsensitief is, zal onder de naam ‘The Happy Factory’ andere HSP’ers helpen. “Ik wil mensen wijzen op het belang van zelfzorg. Om de zoveel tijd gaan we met onze auto naar de garage, maar goed onderhoud is ook belangrijk voor je lichaam. Pas als je lichaam, geest en emoties in balans zijn, loopt je leven gesmeerd”, vertelde ze eerder in Het Laatste Nieuws.