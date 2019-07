Einde van een tijdperk voor Flatiron Building

Het Flatiron Building, een van de meest iconische gebouwen in New York, staat leeg. Uitgeverij Macmillan, dat er vijftien jaar kantoren huurde, heeft andere oorden opgezocht. Na een renovatie wordt het opnieuw als kantoorruimte op de markt geplaatst.

Het Flatiron Building, letterlijk het ‘strijkijzergebouw’, op Broadway was de afgelopen decennia altijd sterk verbonden met de uitgeverswereld, een sector die het niet onder de markt heeft.







Nu boekenbedrijf MacMillan heeft besloten om alle activiteiten te verplaatsen naar een goedkoper alternatief, staat de iconische wolkenkrabber voor het eerst in zijn 117-jarige geschiedenis leeg. Alleen op het gelijkvloers zijn er nog een aantal winkels open.

Modernisatie

Voor de huidige eigenaars op zoek gaan naar nieuwe huurders, ondergaat de binnenkant evenwel een noodzakelijke renovatie. De verwarming en elektriciteit worden vernieuwd, en er werd besloten om van de voorheen gesloten verdiepingen open ruimtes te maken.

Bedoeling is wel dat het ook in de toekomst een kantoorgebouw blijft, en geen andere bestemming krijgt, zoals wel het geval is met het Chrysler Building en Woolworth Building (appartementen). “Het gebouw is ontstaan als commercieel pand, en dat willen we ook zo houden”, vertelt Veronica Mainetti van de Sorgente-groep, dat tien jaar geleden een meerderheidsbelang verwierf, aan de New York Times.

Madison Square

Het Flatiron Building werd gebouwd in 1902 in opdracht van de Fuller Company. Het ‘strijkijzergebouw’ dankt zijn naam aan het opvallende driehoekige ontwerp, aangepast aan het smalle perceel waar Broadway Fifth Avenue snijdt, ter hoogte van Madison Square Park. Aanvankelijk heette het gebouw de Fuller Building, later werd de bijnaam ook de officiële naam. Het is een van de meest gefotografeerde gebouwen in New York.