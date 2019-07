Eén op de vier Belgen schaamt zich in badkledij

Nu de zon schijnt, zijn we op zoek naar verkoeling, aan het zwembad of op het strand. Voor één op de vier Belgen is een zwembroek of bikini dragen echter niet evident. Volgens een onderzoek van PronoKal Group bij 1.000 Belgen blijkt dat 27% zich niet in badkledij of ondergoed durft te vertonen omdat ze zich schamen voor hun gewicht.

De gemiddelde Belg is onzeker over zijn of haar uiterlijk. Slechts 4 op de 10 (42%) is tevreden over zijn gewicht. Bovendien geeft meer dan de helft van de Belgen (56%) aan dat hun gewicht bepaalt hoe aantrekkelijk ze zichzelf vinden, en bijna 4 op de 10 (37%) zijn vaak jaloers op mensen met een slanker lichaam. Bij 27% van de ondevraagden gaat de onzekerheid zelfs zo ver dat ze liever niet in badkledij kruipen.







“De verschillen in tevredenheid tussen mensen met een gezond gewicht en zij met overgewicht of obesitas zijn gigantisch. Terwijl 66% van de mensen met een gezond gewicht aangeeft tevreden te zijn over hun lijn, zakt dit cijfer tot 25% en zelfs naar 10% voor zij die met overgewicht en obesitas te kampen hebben”, vertelt Kelly De Wever, General Manager van PronoKal Group Benelux.

Seksleven

Mensen met obesitas zijn daarnaast minder tevreden over hun seksleven. 44% van hen zijn blij met hun seksuele betrekkingen, terwijl dat bij mensen met overgewicht 54,5% en bij mensen met een normaal gewicht 62% is.