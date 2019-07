Dit zijn de meest gedigitaliseerde landen

Een wereld zonder goede internetverbinding kunnen we ons haast niet meer voorstellen. Toch zijn niet alle landen gelijk geschapen wat betreft digitalisering. Wil je je in het buitenland vestigen en vanop afstand werken, dan is het wel zo interessant om te weten waar je wel of niet beschikt over een extreem snelle internetverbinding, digitaal betalen en een uitstekend mobiel bereik.

De digital nomad was nog nooit zo alom aanwezig als vandaag de dag. Steeds meer mensen vestigen zich in het buitenland om daar vanop afstand te werken. Daarbij zijn ze echter aangewezen op een groot aantal factoren, gaande van mobiel bereik tot digitaal bankieren. Niet alle naties zetten even had in op digitalisering, dus een lijstje is wel zo handig.

Estland bovenaan







Om tegemoet te komen aan de vraag van expats naar de digitaliseringsgraad van landen wereldwijd, stelde InterNations een rapport op, genaamd Digital Life Abroad. Dat bevat een lijst met de meest expat-vriendelijke naties. Factoren zoals online overheidsdiensten, het gemak waarmee men een lokaal gsm-nummer verkrijgt en een snelle internetverbinding werden daarbij in acht genomen. Op nummer een staat Estland, dat na de val van de Sovjet-Unie sterk inzette op digitale infrastructuur. De top drie wordt vervolledigd door de Scandinavische landen Finland en Noorwegen. Opmerkelijk is ook dat België pas op de 41ste plaats verschijnt, waarmee ons land het bijzonder middelmatig doet.

Top 10