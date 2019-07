Charles Michel heeft al een grappige Europese bijnaam: ‘Monsieur Patate’

Officieel is hij nog geen Europees president, dat is pas voor 1 december, maar zijn nieuwe functie heeft Charles Michel toch al een opmerkelijke bijnaam gegeven. Zijn Europese collega’s en de internationale kranten verwijzen naar hem als ‘monsieur patate’, omdat de ontslagnemend premier lijkt op Mister Potato Head uit ‘Toy Story’.

Veel Europeanen zullen misschien nog nooit gehoord hebben van Charles Michel, maar in de wandelgangen van de Europese instellingen is onze ontslagnemende premier al een bekende naam. Ook zijn uiterlijk gaat over de tongen. Zo zouden de Europese ambtenaren al een bijnaam hebben voor de toekomstige voorzitter van de Europese Raad. Milan Schreuer, journalist van The New York Times, meldt dat ze hem ‘monsieur patate’ noemen, naar Mister Potato Head, het speelgoedfiguurtje uit de Pixar-reeks ‘Toy Story’. En inderdaad, zijn kaal hoofd en grote neus hebben wel wat weg van het personage.

EU officials referred to Belgian PM Charles Michel, who is being considered for President of the European Council, as “Monsieur Patate” in the corridors of the EU summit in Brussels. pic.twitter.com/TUNIixdGdO

— Milan Schreuer (@MilanSchreuer) 2 juli 2019