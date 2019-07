Wimbledon – Van Uytvanck treft nummer één Barty in tweede ronde: “De Federer van het vrouwentennis”

Alison Van Uytvanck (WTA 48) klopte dinsdag in de eerste ronde op Wimbledon Svetlana Kuznetsova (WTA 104) in drie sets en treft in de tweede ronde de Australische Ashleigh Barty, nummer één van de wereld. De Limburgse had de absolute toppers liever nog wat langer ontlopen. “Ik had kansen om in twee sets te winnen, maar heb het uiteindelijk kunnen afmaken in de derde”, blikte Van Uytvanck tevreden terug op haar eerste ronde. “Het is momenteel geen makkelijke periode voor mij, en dan bedoel ik niet alleen op tennisvlak, maar je moet proberen daar niet onderdoor te gaan.”

Na een voormalig nummer twee van de wereld met Kuznetsova treft Van Uytvanck met Barty nu de nummer één. “Het is geen geschenk om al in de tweede ronde de nummer één van de wereld tegen te komen. Ik had ze liever later ontmoet.” Vorig jaar verraste Van Uytvanck wel door titelverdedigster Garbine Muguruza uit te schakelen op Wimbledon, maar tegen Barty dicht ze zichzelf minder kansen toe. “Zij is de Federer van het vrouwentennis. Ze kan alles. Hopelijk kan ik zelf ook tonen waartoe ik in staat ben.”

bron: Belga