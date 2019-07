Wimbledon – Andy Murray speelt gemengd dubbel met Serena Williams

Andy Murray zal op Wimbledon in het gemengd dubbelspel een duo vormen met Serena Williams. Het nieuws hing al een tijdje in de lucht en werd dinsdagavond bevestigd door de entourage van de Schot. Murray werkt na een heupoperatie aan een comeback en speelt op het Londense gras alleen dubbel. De tweevoudig olympisch kampioen komt in het mannentoernooi in actie aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Serena Williams was ook vragende partij om met Murray te spelen om zo extra wedstrijdritme op te doen.

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016, Williams was al zeven keer de beste op de All England Club (in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Het gemengd dubbel won Williams op Wimbledon liefst 21 jaar geleden (in 1998) aan de zijde van de Wit-Rus Max Mirnyi.

bron: Belga