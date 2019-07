Weerbericht – Frisse nacht op komst

Het blijft dinsdag overwegend droog met opklaringen en soms zwaarbewolkte perioden. In de namiddag komen er geleidelijk meer opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 19 graden op het strand en 24 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot soms matig uit noordelijke richtingen, zegt het KMI. Dinsdagavond en -nacht klaart het zo goed als uit en koelt het flink af met minima tussen 8 en 13 graden, in sommige Ardense valleien tot 5 graden. De wind is zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Woensdag blijft het droog en overwegend zonnig. Soms kunnen er wat meer wolkenvelden voorkomen. We halen maxima tussen 19 graden aan de kust en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat een matige wind uit noordoostelijke richtingen.

Ook op donderdag blijft het overwegend zonnig. Soms hangen er wat meer hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. De wind neemt af tot zwak uit noordoostelijke sector.

Vrijdag blijft het droog met eerst veel zon en later toch meer bewolking vanuit het noorden. De maxima schommelen tussen 21 en 27 graden. De wind is matig uit zuidwestelijke richtingen en ruimt naar het noordwesten.

bron: Belga