Von der Leyen en Michel steeds meer in beeld voor Europese topjob

Op de Europese top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders vanmiddag hun werklunch over de verdeling van de Europese topjobs aangevat. Intussen komt de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen steeds meer in beeld als voorzitter van de Europese Commissie. Charles Michel zou voorzitter van de Europese Raad kunnen worden. Volgens diplomatieke bronnen heeft voorzitter Donald Tusk in de aanloop naar de lunch in informele gesprekken een scenario afgetast waarin de Duitse conservatieve von der Leyen het voorzitterschap van de Commissie in handen zou krijgen. Als deel van het pakket zou Michel Tusk kunnen opvolgen als voorzitter van de Europese Raad. De Spaanse socialist Josep Borrell zou de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid worden. Frankrijk zou de deal steunen omdat het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank naar de Franse Christine Lagarde zou gaan.

bron: Belga