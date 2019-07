Van Uytvanck treft topreekshoofd Barty in tweede ronde van Wimbledon

Alison Van Uytvanck (WTA 58) heeft zich vandaag getrakteerd op een duel met ’s werelds nummer 1 Ashleigh Barty in de tweede ronde van Wimbledon. De 25-jarige Van Uytvanck won in drie sets van de negen jaar oudere Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 104): 6-4, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 45 minuten. Kuznetsova is een tweevoudig grandslamkampioene (US Open 2004 en Roland Garros 2009) en ex-nummer twee van de wereld.

Van Uytvanck heeft veel punten te verdedigen op Wimbledon. Vorig jaar schopte ze het tot in de vierde ronde op het derde grandslamtoernooi van het seizoen, haar beste resultaat op de All England Club.







In de tweede ronde wacht Van Uytvanck een duel met nummer één van de wereld Ashleigh Barty. Het Australische topreekshoofd, begin juni winnares van Roland Garros, versloeg de Chinese Zheng Saisai (WTA 43) met 6-4 en 6-2. Van Uytvanck verloor vorig jaar op hardcourt in Montréal haar enige eerdere duel met Barty: 7-6 (9/7) en 6-2.

Eerder vandaag verzekerde ook Elise Mertens (WTA 21) zich van een stek in de tweede ronde door de Française Fiona Ferro (WTA 100) met 6-2 en 6-0 te kloppen. Gisteren overleefden Yanina Wickmayer (WTA 148) en Kirsten Flipkens (WTA 103) eveneens de eerste ronde. Ysaline Bonaventure (WTA 114) werd uitgeschakeld.

bron: Belga