Uitleveringswet Hongkong – Regeringsleider veroordeelt “extreem gewelddadige” invasie van parlement

De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam heeft dinsdag de “extreem gewelddadige” invasie van het parlement veroordeeld. Enkele uren eerder waren tegenstanders van de aan China getrouwe regering in Hongkong het gebouw binnengedrongen tijdens een manifestatie voor de democratie. Lam zei op een persconferentie dat ze hoopte dat de samenleving “zo snel mogelijk weer normaliseert” en sprak over “ontstellende en schokkende” incidenten.

De demonstranten, die helmen, brillen en gezichtsmaskers droegen, drongen na urenlange confrontaties met de politie het parlement binnen. Ze plunderden het gebouw en besmeurden de muren met slogans tegen de regering.

Tijdens de persconferentie zei de hoofdcommissaris van de politie, Stephen Lo, dat “de gewelddaden van de demonstranten duidelijk het niveau van de vreedzame eisen overtroffen”. De politieagenten konden niet anders dan het parlement verlaten en de manifestanten het gebouw laten bezetten, aldus Lo nog. Uiteindelijk kon de oproerpolitie de controle over het parlement heroveren.

In de semi-autonome regio vinden de laatste weken ongeziene protesten plaats. De betogers eisen dat Lam, die aangeduid is door Peking, opstapt.

Washington riep de manifestanten en autoriteiten in Hongkong op tot terughoudendheid en om “af te zien van elke vorm van geweld”.

Bron: Belga