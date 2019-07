Sharapova haalt tweede ronde van Wimbledon niet

Maria Sharapova (WTA 80) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon. De 32-jarige Russische gaf aan het einde van haar eerste wedstrijd tegen de Française Pauline Parmentier (WTA 88) op met een blessure aan haar linkerarm. Sharapova won de eerste set nog met 6-4, moest de tweede aan Parmentier laten met 7-6 (7/4) en stond in de derde set 5-0 achter. Parmentier ontmoet in de tweede ronde de Spaanse Carla Suarez-Navarro (WTA 31), het dertigste reekshoofd. Suarez-Navarro won eerder op de dag haar eerste duel in twee sets (6-2 en 7-5) tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 119).

Voor Sharapova betekende Wimbledon vijftien jaar geleden haar absolute doorbraak. De destijds zeventienjarige Russische won het toernooi in 2004. Nadien was een finaleplaats in 2011 haar beste prestatie. Vorig jaar ging ze ook in de eerste ronde al onderuit in Londen.







bron: Belga