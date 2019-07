Overwegend droog bij maxima tot 24 graden

Het blijft deze namiddag overwegend droog, met in het binnenland opklaringen en soms zwaarbewolkte perioden. Een lokaal spatje regen is niet uitgesloten. Aan zee en in de Gaume krijgt men volop zon. De maxima schommelen tussen 19 graden op het strand en 24 graden in de Kempen. De rest van de week wordt droog, zonnig en geleidelijk wat warmer, zo meldt het KMI. Vanavond en -nacht blijft het droog, bij een heldere tot licht bewolkte hemel. Minima van 8 tot 14 graden.

Ook morgen blijft het droog en wordt het overwegend zonnig met in de loop van de dag de ontwikkeling van onschuldige stapelwolken. Vooral in het noordwesten en het noorden kunnen die hardnekkig zijn. Maxima tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in Belgisch Lotharingen. In de loop van de namiddag trekt een noordelijke zeebries het westen van het land in.







Donderdag is het zonnig. Later verschijnt er wel vrij veel hoge bewolking vanaf het noordwesten tot het noorden. De maxima liggen rond 19 graden aan zee, rond 21 graden in de Hoge Venen en tussen 22 en 25 graden in de meeste andere streken. Vrijdag wordt het zonnig met soms wat ‘mooiweerwolkjes’. Het kwik stijgt tot rond 25 graden of lokaal wat meer.

Zaterdag zijn er mooie, zonnige perioden, maar tijdelijk wordt het zwaarbewolkt met zelfs kans op een spatje regen. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen dan rond 21 graden in het centrum.

bron: Belga