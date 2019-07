Ontruiming Maximiliaanpark heeft niets met Tourstart te maken

De ontruiming van het Maximiliaanpark – niet ver van het Noordstation – heeft niets te maken met de nakende start van de Tour de France in Brussel. Dat zei ontslagnemend minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vandaag in De Ochtend (Radio1). De controles daar zijn al langer bezig en zullen ook na de doortocht van de Tour doorgaan, zei de minister. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een actie gehouden in het Maximiliaanpark en honderd aanwezige migranten weggestuurd naar opvangplaatsen bij Samusocial. Onder meer het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen zei dat de actie er kwam omwille van de doortocht van de Tour de France in Brussel.

Gisteravond al ontkende de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) al op de Brusselse gemeenteraad dat er een link is tussen de acties in het park en de passage van de Tour de France. Minister De Block treedt nu de burgemeester bij.







“Ik vind het leuk dat de Tour in Brussel vertrekt, maar u moet daar niets achter zoeken”, zei De Block. Ze wees erop dat verschillende instanties, waaronder ook de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, bezig zijn met de problematiek van de transmigranten in het Maximiliaanpark.

“Brussel is onze hoofdstad en het is nodig dat het er het hele jaar door – of er nu een Tour begint of niet – netjes is en dat mensen die naar het Noordstation gaan in een veilige en geruststellende omgeving naar hun werk kunnen pendelen”, zei De Block.

bron: Belga