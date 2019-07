Nieuwe ronde van Afghaanse vredesonderhandelingen in Qatar eind deze week

In de Qatarese hoofdstad Doha gaan Afghaanse politici en vertegenwoordigers van de taliban vanaf zondag weer onderhandelen. Dat maakte de Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, gisteravond laat bekend. De dialoog is “een essentieel element van het vierdelig vredeskader en een belangrijke stap in de vooruitgang van het Afghaanse vredesproces”, aldus Khalilzad. De vorige gespreksronde dateert al van begin mei. De VS en de taliban zijn al sinds midden vorig jaar in gesprek om te komen tot een vreedzame oplossing van de oorlog die nu al bijna 18 jaar duurt. Directe gesprekken tussen de taliban en de Afghaanse regering zijn er nog niet geweest – de regeringsleden zijn volgens de terreurbeweging “marionetten”. Aan de gesprekken in Doha zullen geen politici deelnemen die in de regering zitten.

Een woordvoerder van de taliban zegt dat onderhandelingen met de regering er enkel komen als er een tijdslijn is voor de terugtrekking van de buitenlandse troepen.







In april had al een ontmoeting moeten plaatsvinden, maar die werd uitgesteld vanwege onduidelijkheid over de deelnemers. Het is nog niet duidelijk wie de onderhandelingen van zondag en maandag zal bijwonen.

Het geweld in het land duurt ondertussen voort. Bij een zware aanslag in Kaboel kwamen zeker zes mensen om.

Bron: Belga