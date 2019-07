Muguruza moet op Wimbledon duimen leggen voor kwalificatiespeelster

Voor Garbine Muguruza (WTA 27) zit Wimbledon er al na de eerste ronde op. De Spaanse verloor vandaag haar eerste duel in Londen in twee sets (6-4 en 6-4) van de Braziliaanse kwalificatiespeelster Beatriz Haddad Maia (WTA 121). Het duel duurde anderhalf uur. Voor de 23-jarige Haddad Maia wacht in de tweede ronde een duel met de Britse Harriet Dart (WTA 182), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel staat. Dart maakte in haar eerste wedstrijd in drie sets (4-6, 6-4 en 6-4) korte metten met de Amerikaanse lucky loser Christina McHale (WTA 108).

De 25-jarige Muguruza, het 26e reekshoofd, won Wimbledon in 2017. In 2015 was ze verliezend finaliste. Vorig jaar moest de Spaanse in de tweede ronde inpakken in Londen na een nederlaag tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck.







bron: Belga