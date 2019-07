Minister van Den Heuvel maakt 1,7 miljoen euro vrij voor land- en tuinbouwonderzoek

Vlaams minister van Landbouw Koen van Den Heuvel (CD&V) maakt 1,7 miljoen euro vrij voor innovatieve projecten in land- en tuinbouwonderzoek. De minister ging vandaag een kijkje nemen in één van de geselecteerde projecten, het proefcentrum in Hoogstraten. Minister Van den Heuvel wil innovatieve investeringen in land- en tuinbouwbedrijven stimuleren. Recent nog werden 76 projecten van land- en tuinbouwers, onderzoekers en agrovoedingsbedrijven goedgekeurd, goed voor bijna 11 miljoen euro.

Bijna 1,7 miljoen euro gaat naar praktijkcentra en instellingen voor land- en tuinbouwonderzoek. Dat gebeurt via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Het gaat om tien projecten, van Inagro, het Proefcentrum Fruitteelt, de Nationale Proeftuin voor Witloof, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, het Proefcentrum voor Sierteelt, het Proefcentrum Hoogstraten, het Praktijkcentrum Zoötechnisch Centrum KULeuven en de Bodemkundige Dienst van België.







Het proefcentrum in Hoogstraten krijgt een subsidie van 123.000 euro voor onder meer een weeg- en registratiesysteem voor aardbeien en tomaten, robots in de serres en een nieuwe website.

bron: Belga