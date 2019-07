Italiaanse maffia streek miljoenen op bestemd voor vluchtelingen

Frauduleuze goede doelen, gelinkt aan de ‘Ndrangheta-maffia, hebben miljoenen euro’s verdiend op de rug van vluchtelingen. De aan de maffia gelinkte organisaties haalden overheidsopdrachten binnen voor diensten aan vluchtelingen. Dat heeft de Italiaanse financiële politie, de Guardia di Finanza, vandaag gemeld. Elf mensen werden opgepakt: een van hen is aangehouden, vijf anderen staan onder huisarrest en de vijf laatsten mogen hun dorp of stad niet verlaten. Vijf “goede doelen” haalden contracten binnen in de noordelijke provincies Lodi, Parma en Pavia. Die contracten waren goed voor 7,5 miljoen dollar. Van dat bedrag roomden de verdachten goed 4,5 miljoen af voor “persoonlijke doelen”.

Daarnaast slaagde de maffia erin om enkele van zijn leden uit de gevangenis te krijgen en als personeel in te zetten voor deze organisaties. In Italië is het niet ongebruikelijk dat sommige veroordeelden hun straf buiten de gevangenis kunnen uitzitten als ze zich inzetten voor de gemeenschap of een andere sociaal nuttige vorm van werk vinden.







De Italiaanse extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, juichte de politieactie toe. Hij beschuldigt ngo’s, zonder daarvoor onderscheid te maken tussen de maffieuze en andere, er al langer van te profiteren van de vluchtelingencrisis.

bron: Belga