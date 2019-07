Homans: “Raad van State doet jarenlange brede consensus teniet”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en intussen ook minister-president Liesbeth Homans (N-VA) is “niet verrast” dat de Raad van State haar beslissing om een aantal burgemeesters in faciliteitengemeenten niet te benoemen, heeft vernietigd. “Het is spijtig dat hiermee een jarenlange brede consensus teniet wordt gedaan die er in Vlaanderen was over de interpretatie van de taalwetgeving.” Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) weigerde na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek te benoemen. De oproepingsbrieven in die gemeenten waren volgens haar niet in lijn met de Vlaamse taalwetgeving verstuurd.

De Raad van State fluit haar terug. Volgens de Raad moeten Franstaligen in de faciliteitengemeente maar één keer om de vier jaar laten weten dat ze dergelijke documenten in het Frans willen krijgen, terwijl Homans erbij blijft dat dat elke keer opnieuw moet gebeuren.







“Ik kan niet zeggen dat ik erg verrast ben”, reageert de kersverse minister-president vanavond. “De Raad van State knoopt hier aan bij eerdere uitspraken over niet-benoemingsbesluiten van toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois.” Homans vindt het wel “spijtig dat hiermee een jarenlange brede consensus teniet wordt gedaan die er in Vlaanderen was over de interpretatie van de taalwetgeving”, zegt ze. Volgens haar is die consensus “jarenlang door verscheidene ministers van Binnenlands Bestuur van verscheidene politieke strekkingen toegepast, en ook altijd gevolgd geweest door de Nederlandstalige kamer van de Raad van State.”

De hele situatie is volgens Homans “een spijtig gevolg van de zesde staatshervorming”, omdat de Vlaamse regering sindsdien niet meer het laatste woord heeft over de benoeming van een burgemeester, maar wel de tweetalige algemene vergadering van de Raad van State.

bron: Belga