EU-topjobs – Regeringsleiders willen voorzitterschap Europees Parlement voor socialisten en EVP

Met Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell en Christine Lagarde hebben de staatshoofden en regeringsleiders vier stukjes van de puzzel van de Europese topfuncties gelegd. De keuze van de voorzitter van het Europees Parlement is aan de parlementsleden zelf, maar de Europese leiders zetten alvast in op een akkoord tussen de EVP en de sociaaldemocraten. “Het is aan het Europees Parlement om te beslissen wie de voorzitter wordt, maar het is onze intentie om een voorzitter van de socialisten in het eerste deel van de legislatuur te hebben, en een voorzitter van de Europese Volkspartij in het tweede deel. Dat is onze politieke mening en intentie”, zo antwoordde Tusk op een vraag over het voorzitterschap van het halfrond.

Voor de socialisten doet de naam van de Bulgaarse socialist Sergej Stanisjev de ronde. Hij zou de eerste 2,5 jaar de debatten leiden in het halfrond in Straatsburg. Het zou meteen ook de enige topjob zijn die de lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa in de wacht slepen. De laatste 2,5 jaar van de vijf jaar durende legislatuur zou het dan de beurt zijn aan de Duitse conservatief Manfred Weber, die als Spitzenkandidaat van de EVP meedong naar het voorzitterschap van de Europese Commissie.

bron: Belga