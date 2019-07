EK basket (v) – Julie Allemand: “We hebben een droom en we hebben getoond dat we daarvoor willen gaan”

Julie Allemand had dinsdag een groot aandeel in de 72-67 zege tegen Slovenië waarmee de Belgian Cats zich op het EK basketbal plaatsten voor de kwartfinales. Ze was goed voor 25 punten. “We hebben een droom en we hebben getoond dat we daar echt voor willen gaan”, zei Allemand na afloop. Ze doelde op de olympische kwalificatie. Om überhaupt aan het olympisch kwalificatietoernooi te mogen deelnemen is op het EK top zes nodig. “Het alleen uitspreken volstaat niet. We moeten het doen op het terrein. We waren niet klaar van bij het begin vandaag, maar we zijn teruggekomen en hebben beetje bij beetje ons vertrouwen teruggevonden.”

Allemand is zich ervan bewust dat de Belgian Cats op dit EK vooralsnog niet het niveau haalden van op het WK vorig jaar, maar is wel blij met de mentaliteit. “Ik ben trots op mijn ploeg, omdat we niet dezelfde fouten maakten als tegen Servië. Je moet eerlijk zijn en toegeven dat onze shots niet even goed zijn als op het WK in Tenerife, maar nu begint eigenlijk een nieuw toernooi en kunnen we misschien de knop omdraaien.”

Emma Meesseman, dinsdag goed voor achttien punten, gelooft eveneens dat België nog zal groeien in het toernooi. “Met het bereiken van de top acht is een belangrijke kaap gerond en ik hoop dat het de nodige druk wegneemt. Ik weet dat iedereen in staat is om punten te maken, maar iedereen moet ook vertrouwen hebben in zichzelf. Dit soort wedstrijden zijn belangrijk voor ons om te leren winnen bij een grote druk”, aldus de West-Vlaamse. “De stress speelde wel een grote rol vandaag, zeker toen we makkelijke shots begonnen te missen. Gelukkig bracht Julie (Allemand) het vertrouwen terug”, stak Meesseman pluimen op de hoed van haar ploeggenote.

Ook ouderdomsdeken Ann Wauters ziet het nog altijd zitten. “We leven nog en gaan door. Het was misschien geen goede partij, maar het was dan ook niet makkelijk. Slovenië verdedigde heel slim”, aldus Wauters. “Het spel ging niet snel en dat trage ritme gaat ons niet goed af. Frankrijk, de tegenstander in de kwartfinales, is heel atletisch. Dat wordt een ander ritme.”

bron: Belga