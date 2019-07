Drie IS-aanhangers opgepakt in Sydney voor plannen van aanslag

Drie mannen die ervan verdacht worden lid te zijn van IS of het gedachtegoed te steunen zijn vandaag opgepakt in Sydney. Het drietal zou aanslagen plannen op verschillende openbare plaatsen, zoals ambassades, kerken en gerechtsgebouwen. Dat meldt de Australische politie. De antiterreurpolitie viel vanochtend binnen op zes plaatsen in het westen van Sydney. Daar werden drie mannen, 20, 23 en 30 jaar oud, opgepakt. De twee jongsten zullen aangeklaagd worden voor lidmaatschap van IS. De plannen, die volgens de politie in een “pril stadium” waren, waren volgens de politie geïnspireerd op de terreurgroep.

De 20-jarige werd de voorbije 12 maanden in de gaten gehouden nadat hij vanuit Libanon naar Australië was teruggekeerd. Ook bij de Libanese autoriteiten stond hij bekend, aldus Ian McCartney, assistent-commissaris bij de Australische federale politie. Behalve plannen om een aanslag te plegen had hij ook “aangegeven bereid te zijn om naar Afghanistan te reizen om daar met IS te vechten”. Hij riskeert een levenslange celstraf.







Volgens de politie speelt de 23-jarige een “prominente rol in de internationale online gemeenschap van extremisten”. Als lid van een terreurorganisatie riskeert hij 10 jaar.

De oudste verdachte, een medeplichtige van de twee anderen, streek onterecht werkloosheidsvergoedingen op en riskeert ook tien jaar cel.

Bron: Belga