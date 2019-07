Asiel en Migratie – Huisarrest van kapitein Sea-Watch opgeheven

In Italië is het huisarrest van Carola Rackete, de Duitse kapitein van het migrantenreddingsschip Sea-Watch 3, dinsdag opgeheven, zo heeft het Italiaanse persbureau Ansa bericht. Een onderzoeksrechter in het Siciliaanse Agrigento vernietigde het huisarrest dat haar zaterdag was opgelegd omdat zij voor haar schip de toegang tot de haven van Lampedusa had geforceerd.

Volgens de onderzoeksrechter is een Italiaans decreet omtrent veiligheid “niet van toepassing op reddingsacties”.

Er zijn ook geen verdere vrijheidsberovende maatregelen verordend.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei gelijktijdig dat de uitwijzing van de Duitse is voorbereid omdat zij een gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had maandag opgeroepen tot de vrijlating van de kapitein.

Carola Rackete had haar schip met meer dan veertig migranten aan boord zonder toelating in Italiaanse wateren gestuurd en daarna de haven van Lampedusa aangedaan. Daarbij ramde zij een boot van de Italiaanse douane die dit probeerde te verhinderen. Zij zei dat het risico bestond dat migranten vertwijfeld overboord de dood zouden inspringen nadat zij reeds zeventien dagen op zee vertoefden.

Het Italiaanse parket opende een onderzoek naar hulp bij illegale immigratie.

Sea Watch kondigde dinsdag aan door de gaan met het redden van migranten op zee en verheugde zich om de vrijlating. “Er was geen grond om haar te arrestreen omdat zij zich enkel maar voor de mensenrechten op de Middellandse Zee had ingezet en verantwoordelijkheid had opgenomen die geen enkele Europese regering had gedaan”.

bron: Belga