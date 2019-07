Amerikaanse vicepresident Pence zegt verrassend bezoek aan New Hampshire af

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft vandaag onverwacht een bezoek aan de staat New Hampshire geannuleerd en is teruggekeerd naar de hoofdstad Washington DC. Volgens een woordvoerster is er geen reden tot paniek. “Er is iets gebeurd waardoor de vicepresident in Washington DC moest blijven”, tweette zegsvrouw Alyssa Farah. “Er is geen reden om alarm te slaan”.

Eerder had de zender Fox News gemeld dat Pence omwille van een niet nader gespecificeerd noodgeval was teruggeroepen en dat zijn vliegtuig, de Air Force 2, naar Washington was afgeleid. Meer details zijn voorlopig niet bekend.







bron: Belga