Tijd om te bingewatchen: dit zijn de nieuwe series op Netflix!

Vierkante oogjes verzekerd, dankzij Netflix. Het begin van een nieuwe maand ging weer gepaard met de release van heel wat fantastische films, series en documentaires. De streamingdienst verraste evenwel door tien seizoenen van The Big Bang Theory en alle zes seizoenen van The Fresh Prince of Bel-Air op het platform te zetten.

The Big Bang Theory is een van de succesvolste sitcoms ooit. Onlangs werd het twaalfde en laatste seizoen van de reeks, die draait om de vrienden Sheldon, Leonard, Raj en Howard, uitgezonden.







The Fresh Prince of Bel Air is een al wat oudere serie. Tussen 1990 en 1996 werd Will Smith ongekend populair in de hoofdrol van die reeks. De belevingen van de familie Banks werden door miljoenen mensen gevolgd en een ware culthit. Alle seizoenen zijn nu te zien op Netflix.

Voor een compleet overzicht van de nieuwe releases, kan je terecht op de site van Netflix: https://netflixinbelgie.be/netflix-aanbod-belgie/