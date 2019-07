Rowéna uit ‘Love Island’ had relatie met DEZE profvoetballer

Rowéna, de Nederlandse brunette die in ‘Love Island’ een koppel vormt met Stenn, is enkele jaren geleden samen geweest met de Nederlandse profvoetballer Mitchell Dijks. Ze hebben zelfs een tijdje samengewoond.

De liefde tussen Rowéna en Stenn spat ervan af in ‘Love Island’. Ze waren ook het eerste koppel dat verder ging dan kussen alleen. Nu is bekend geraakt dat de 27-jarige juridisch secretaresse enkele jaren geleden een relatie had met Mitchell Dijks. De nu 26-jarige linksback, die enkele jaren voor Ajax speelde, komt nu uit voor de Italiaanse eersteklasser Bologna. Zijn actuele marktwaarde wordt geschat op twee miljoen euro.

Samenwonen







Rowéna en Mitchell leerden elkaar kennen in 2015. Het klikte meteen en ze begonnen al snel een relatie. Na een tijdje gingen ze zelfs samenwonen, in Tilburg en nadien in Amstelveen. Hoe de twee uit elkaar gegaan zijn, is niet bekend.

Zorgzaam en lief

In een interview uit de tijd dat ze nog een koppel waren, vertelt Mitchell hoe ze elkaar leerden kennen en wat hij zo leuk vond aan haar. “Ik zag haar voor het eerst toen ik in het hotel verbleef waar zij als receptioniste werkte. Ik vond haar meteen een leuke meid, dus ik knoopte een praatje met haar aan. Vanaf dat moment stuurden we elkaar vaak berichtjes en ik voelde al snel dat er een klik was tussen ons. Na ons eerste afspraakje is ze nooit meer bij me weggegaan. Rowéna is super zorgzaam en lief. Ze weet ook wat voetbal inhoudt en wat je ervoor moet laten. Ze heeft me goed in de tang hoor!”, klonk het.